Набиуллина назвала создание российской криптовалюты «долгосрочной» темой

Создание национальной криптовалюты — тема долгосрочной перспективы. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает «РИА Новости».

По словам Набиуллиной, ЦБ рассматривает криптовалюту «как цифровой актив», однако это тема, «конечно», не «ближайшего будущего». «Может быть, среднесрочного, долгосрочного», — заявила Набиуллина. Она отметила, что «нужно посмотреть и на технологии», которые могут быть в основе «такой национальной криптовалюты», а также проанализировать «все возможные макроэкономические последствия», потому что «это может влиять и на эмиссию, и на контроль денежной массы».

О начале работы над созданием национальной криптовалюты 2 июня на ПМЭФ-2017 заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отмечала, что в данный момент ЦБ изучает эту возможность, делает «несколько пилотных проектов», которые дадут понимание, «как технология распределенных реестров в обработке больших объемов информации может быть полезна в том числе и для национальной цифровой валюты». Она подчеркивала, что конкретное обсуждение введения криптовалюты в России будет возможно только после того, как будут созданы соответствующие наработки.

Ранее, 27 мая, стало известно, что правительство обсуждает возможность введения в России национальной криптовалюты. Эту инициативу Росфинмониторинг обсуждает с представителями банков и Минфина.