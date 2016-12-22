В Адыгее вертолет загорелся после жесткой посадки

Вертолет совершил жесткую посадку в станице Сергиевской Гиагинского района Республики Адыгея. После этого вертолет загорелся, сообщает Южный региональный центр МЧС. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Также нет разрушений на земле.

Информация о произошедшем поступила в МЧС в 15:30 по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца, вертолет загорелся еще в воздухе и полностью сгорел после посадки. «В вертолете был один пилот, он вовремя на земле покинул горящее воздушное судно. Вертолет полностью сгорел», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вертолет производил подкормку удобрениями посевов кукурузы.

Ранее, 27 мая, жесткую посадку в Приморском крае совершил вертолет Ми-8, тогда пострадал один человек. Причиной произошедшего стал отказ двигателя.