СМИ узнали о попытке российских истребителей перехватить самолеты ВВС США

Российские истребители Су-27 поднимались для перехвата самолетов ВВС США, которые совершали разведывательные полеты у российских сухопутных границ на юге Балтики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

​Пр данным агентства, самолеты ВВС США RC-135W и RC-135U вылетели с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Они подлетели к Калининградской области со стороны Балтики и около трех часов курсировали у российского побережья. При этом агентство отмечает, что они находились в международном воздушном пространстве.

Агентство добавляет, что, по данным западных сайтов, ссылающихся на информацию радиоперехвата, на перехват американских самолетов поднимались российские истребители Су-27.

По данным «Интерфакса», самолеты ВВС США также совершали разведывательные полеты у российских сухопутных границ в пятницу, 2 мая.