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В Оренбургской области «дочка» «Роснефти» открыла новое месторождение
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В Оренбургской области «дочка» «Роснефти» открыла новое месторождение
Бизнес, 17:06
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В Оренбургской области «дочка» «Роснефти» открыла новое месторождение

«Дочка» «Роснефти», ПАО «Оренбургнефть», открыла новое нефтяное месторождение Бахтияровское, которое находится в центре Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Как отмечается в сообщении, запас месторождения — 2,6 млн т. Оно было открыто на Северо-Покровском лицензионном участке с помощью бурения поисково-разведочной скважины, отмечает «Роснефть».

После открытия нового месторождения «Роснефть» планирует построить новые объекты инфраструктуры, в том числе трубопровод «АГЗУ № 1 Северо-Покровского месторождения — УПН Покровская» протяженностью 27 км. По нему будет осуществляться транспортировка нефти со скважины Бахтияровского месторождения.

ПАО «Оренбургнефть» работает на 125 лицензионных участках, которые расположены на территории Оренбургской, Саратовской, Самарской областей. Самыми крупными из них являются десять месторождений, в том числе Росташинское, Сорочинско-Никольское, Гаршинское.

Кроме того, «Оренбургнефть» владеет Зайкинским газоперерабатывающим предприятиям и ООО «Бугурусланнефть», которое является старейшим нефтедобывающим предприятием в Оренбургской области, отмечается на сайте «Роснефти».

Теги: нефть , «Роснефть» , Оренбургская область , нефтяное месторождение
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