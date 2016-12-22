В РПЦ прокомментировали романы и.о. директора музея Исаакиевского собора

В Санкт-Петербургской епархии прокомментировали любовные романы исполняющей обязанности директора музея-памятника «Исаакиевский собор» Ирады Вовненко. Об этом сообщил глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин, передает «Интерфакс».

«Мы никак не относимся к этой фигуре», — сказал он. Пелин отметил, что назначение и.о. директора музея находится в компетенции администрации Санкт-Петербурга.

Представитель РПЦ отметил, что не читал ее романы и «подобную прозу». «Конечно, я смотрел какие-то статьи, выдержки, но кто я такой, чтобы судить человека? Все мы не без греха, я и сам грешен», — сказал Пелин.

Ирада Вовненко является автором нескольких книг. По данным сайта Livelib, она написала семь книг. Среди них любовные романы «Любовь и счастье добавлять по вкусу», «Влечение», «Любовь и другие диссонансы», которую она написала в соавторстве с Янушем Леоном Вишневским. Также Вовненко написала две детские книги «Петька и Царское Село» и «Путешествие Петьки с Ангелом» в соавторстве с Таисией Бартовой-Грозовской.

В конце мая Ирада Вовненко была назначена и.о. директора музея «Исаакиевский собор». Она сменила на посту Николая Бурова, который был главой музея с июня 2008 года.