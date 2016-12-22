Депутаты попросили Володина ускорить принятие закона о реновации

Муниципальные депутаты обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие закона о реновации жилищного фонда в Москве.

«600 депутатов подписали обращение к Володину о скорейшем принятии Госдумой закона об изменении в федеральное законодательство и принятии программы реновации в Москве», — сказал в понедельник на заседании президиума совета муниципальных образований Москвы председатель Владимир Дудочкин, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

Президиум единогласно поддержал обращение к Володину. По словам Дудочкина, «единственное, что задерживает реализацию программы реновации — принятие федерального закона».

Депутаты Госдумы в апреле поддержали в первом чтении законопроект, разрешающий снос пятиэтажек. «За» проголосовали 397 депутатов, «против» — четыре человека.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу депутатов о сносе пятиэтажек в Москве. Об этом говорится в отзыве, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил РБК участник заседания. В правительстве указали, что необходимо «дополнительно проработать вопросы», на каких основаниях жилье в сносимых домах будет переходить в собственность городу; как переселять граждан из квартир, взятых в ипотеку; как должны «соотноситься» прекращение права собственности москвичей на помещения в сносимых домах и возникновение права собственности на жилье, предоставляемое взамен.

В комиссии также предлагают уточнить понятия «реновация» и «возможность определения» столичными властями случаев, когда необходимо учитывать мнение населения по вопросам реновации.