В Петербурге не согласовали назначенную на 12 июня акцию Навального

Власти Санкт-Петербурга отказали Алексею Навальному в проведении антикоррупционной акции 12 июня, заявила «Интерфаксу» глава петербургского штаба политика Полина Костылева.

«Мы подали четыре разные заявки, в том числе на Марсово поле и площадь у Театра юного зрителя, заявили численность до 15 тыс. участников. Комитет по законности (комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. — РБК) выдал нам четыре отказа, в которых просит сократить число участников до 3 тыс. человек и перенести мероприятие в Удельный парк», — уточнила она.

По ее словам, в штабе Навального хорошо знают этот парк. «Это небольшая асфальтированная площадка, дальше начинаются березы», — сказала Костылева. По ее словам, это место не подходит для проведения митинга. «Чтобы донести свое мнение до власти, Удельный парк совершенно не подходит. Это невозможно», — сказала она.

Организаторы мероприятия проинформировали городские власти, что не могут уменьшить число участников митинга, и подали заявки на проведение мероприятий в Александровском парке (у станции метро «Горьковская»), у памятника Ленину на Московской площади, а также повторно подали заявку на проведение митинга на Марсовом поле.

При этом на Марсовом поле с 11 утра до 9 вечера планируется проведение патриотического мероприятия под названием «Служу России», поэтому организаторы акции 12 июня просят согласовать им мероприятие с 9 до 11 вечера, уточнила Костылева.

Московские власти предложили Алексею Навальному перенести место проведения антикоррупционной акции с Тверской улицы на проспект Сахарова или на улицу Перерва на юго-востоке Москвы, объясняя это тем, что там проще организовать транспортное движение, а также тем, что на Тверской планируется проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России.

Сам Навальный назвал «хамством» предложение московской мэрии провести антикоррупционное шествие в столице 12 июня на участке в 360 метров на проспекте Сахарова. «Московская власть специально создает неудобства. Она делает так, чтобы митинг было сложнее организовать», — сказал Навальный.​