СМИ узнали об ответе Deutsche Bank на запрос о связях Трампа с Россией

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank запросил больше времени для ответа на запрос американских конгрессменов, которых интересовала информация о вероятных связях Трампа с Россией. Об этом сообщает Reuters.
Представители фракции демократов в палате представителей США в мае направили письмо исполнительному директору Deutsche Bank Джону Крайану с просьбой предоставить информацию об финансовых услугах, которые банк оказывал американскому президенту. Таким образом конгрессмены хотели найти новые доказательства связей Трампа с Россией. Ответ демократы попросили прислать им до 2 мая.
«Конгресс остается в неведении по вопросу о том, были ли займы, выданные президенту Трампу в Deutsche Bank гарантированы правительством России, или были каким-либо иным образом связаны с Россией», — цитирует агентство письмо, направленное в банк. Несмотря на то, что конгрессмены не могут обязать банк предоставить им подобную информацию, они попросили руководство организации сделать это в добровольном порядке.
Накануне, 4 июня, агентство Reuters со ссылкой на источники в конгрессе сообщило, что несмотря на то, что в банке подтвердили получение письма, ответ в палате представителей так и не был получен.
Позднее, 5 июня, агентство со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что банку потребуется дополнительное время для подготовки ответа. Уточнить срок, в который ответ банка будет направлен в конгресс, источник не смог.
В середине мая стало известно, что следователи Минюста США запросили банковские данные экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта в финансовой компании, оказывавшей ему услуги. Следователи рассчитывали проверить наличие вероятной связи между средствами Манафорта и Россией.
До этого, 12 мая, при изучении налоговых деклараций Трампа удалось обнаружить только две сделки, имеющих отношение к России. В 2008 году российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев выкупил у Трампа особняк во Флориде за $95 млн. Второй сделкой стал контракт на проведение конкурса «Мисс Вселенная» в Москве в 2013 году, за который компания Трампа получила $14 млн от основного владельца Crocus Group Араса Агаларова.