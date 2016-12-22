СМИ узнали об ответе Deutsche Bank на запрос о связях Трампа с Россией

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Случаи гибели людей в давке на массовых мероприятиях

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Власти Москвы показали образцы квартир для жильцов сносимых хрущевок

Во ФСИН рассказали о переводе под домашний арест впавшего в кому банкира

Yamaha отозвала в России около 400 мотоциклов

Глава МИД Турции прокомментировал разрыв отношений семи стран с Катаром

Кремль объяснил значение фразы Путина о Трампе «мужик перебирает»

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Лавров прокомментировал разрыв дипотношений арабских стран с Катаром

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Курс евро на 6 июня

EUR ЦБ: 63,81 (+0,2)

Курс доллара на 6 июня

USD ЦБ: 56,62 (-0,07)

СМИ сообщили о назначении Слуцкого тренером английского клуба

Около сотни человек удалили с ЕГЭ за нарушения

Курс альтернативы биткоина с начала года вырос почти на 3000%