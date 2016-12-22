Европейская киноакадемия присудила премию режиссеру Александру Сокурову

Европейская киноакадемия присудила премию российскому режиссеру Александру Сокурову. Об этом говорится в сообщении, которое было размещено на сайте организации.

В киноакадемии сообщили, что российский режиссер был удостоен премии в знак признания его уникального вклада в мир кино. «Европейская киноакадемия имеет честь вручить Александру Сокурову премию «За достижения в ходе творческого пути» за его выдающуюся работу в области режиссуры, драматургии и кинематографа», — отметили в киноакадемии.

Сокуров будет почетным гостем на церемонии вручения 30-й премии киноакадемии 9 декабря в Берлине.

Александр Сокуров — российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. В 2017 году получил премию «Ника» в номинации «За честь и достоинство». Среди его киноработ — «Фауст», «Русский ковчег», «Отец и сын» и другие.