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Полиция задержала разыскиваемого в Чечне чемпиона мира по ММА
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Полиция задержала разыскиваемого в Чечне чемпиона мира по ММА
Общество, 13:22
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Полиция задержала разыскиваемого в Чечне чемпиона мира по ММА

В Брянской области сотрудники полиции задержали чемпиона мира по ММА ​Мурада Амриева, объявленного в розыск правоохранительными органами Чечни. Информацию об этом РБК подтвердили в МВД. Дежурный Брянского линейного отделения МВД России на транспорте уточнил, что Амриев находится в изоляторе временного содержания, а решение о передаче его в Чечню еще не принято.

«Новая газета» со ссылкой на родственников задержанного утверждает, что полиция Чечни объявила Амриеву «кровную месть».

Как сообщает издание, в 2013 году Амриев обратился в Комитет по предотвращению пыток (КПП), обвинив полицию Чечни в незаконном преследовании. По его словам, один из высокопоставленных представителей МВД Чечни обвинил его старшего брата, живущего в Германии, в покушении на себя. Чтобы вернуть его в Чечню, полицейские задержали Амриева.

«25 августа 2013 года в центре столицы Чечни его машину блокировала черная «Приора», из которой выбежали трое мужчин, затолкали его в свою машину, надев на голову его собственную футболку, и увезли в находившееся неподалеку здание одного из подразделений внутренних дел по улице Исаева», — сообщает «Новая газета» со ссылкой на данные правозащитной организации «Мемориал».

Амриев утверждает, что чеченские полицейские несколько дней держали его в наручниках, били и пытали током. После того как его отпустили, спортсмен бежал из Чечни. В феврале 2017 года отдел полиции в городе Грозном объявил его в розыск по обвинению в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 327 УК (использование заведомо подложного документа). По словам матери Мурадова, причиной обвинения послужила ошибка в указанной в паспорте дате рождения.

Во время приезда в Россию Мурадов был задержан полицией в Брянской области. В пресс-службе управления МВД России по Брянской области подтвердили РБК факт задержания Мурада Амриева, уточнив, что он был снят с поезда. «Вопрос передачи его в руки чеченской полиции будет приниматься Брянским линейным отделом на транспорте», — отметили в МВД России по Брянской области.

В то же время «Новая газета» ссылается на следователя Брянского линейного отдела МВД России на транспорте Ивана Курпатова. Он заявил, что спортсмен «ожидает этапирования в Грозный под конвоем чеченских полицейских, приезд которых планируется в ближайшее время», пишет издание.

Ранее, 3 июня, суд города Грозный признал ролик блогера Ильи Мэддисона (Илья Давыдов) «Maddyson об исламе, Коране и мусульманах» экстремистским. Власти внесли его в федеральный список экстремистских материалов.

Теги: Чечня , Полиция
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