Курс альтернативы биткоина с начала года вырос почти на 3000%

Курс криптовалюты Ethereum, которая является альтернативой биткоина, с начала года выросла почти на 3000%. По данным сайта CoinDesk, на торгах 4 июня цена Ethereum достигла исторического рекорда — $250,41.
В начале январе Ethereum торговался на уровне $8,52. Таким образом с начала года криптовалюта подорожала примерно на 2939,08%. Биткоин 5 июня торгуется на уровне $2565.
Как отмечает CNBC, на рост Ethereum повлияла встреча основателя блокчейн-платформы Виталика Бутерина с президентом России Владимиром Путиным. Она состоялась 2 июня на полях Петербургского международного экономического форума. Как отмечали в Кремле, в ходе беседы Бутерин рассказал о возможностях использования разработанных им технологий в России. Путин поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнерами, добавили в Кремле.
Ethereum — платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна. Сеть была запущена 30 июля 2015 года.