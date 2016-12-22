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СМИ сообщили об отзыве лицензии у Al Jazeera в Саудовской Аравии
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СМИ сообщили об отзыве лицензии у Al Jazeera в Саудовской Аравии
Политика, 12:33
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СМИ сообщили об отзыве лицензии у Al Jazeera в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии отзывают лицензию у катарского телеканала Al Jazeera и закрывают офисы телеканала на территории королевства. Работающих на телеканале граждан призывают уволиться. Об этом сообщает саудовский портал Ajel со ссылкой на источники. По данным издания, официально решение об отзыве лицензии власти объявят «в ближайшие часы».

Телеканалом Al Jazeera владеет компания Al Jazeera Media Network со штаб-квартирой в столице Катара Дохе. Совет директоров компании возглавляет шейх Хамад бин Тамер бин Мухаммед Аль Тани, член правящей катарской династии.

Саудовская Аравия наравне с ОАЭ, Египтом, Бахрейном, Йеменом и Ливией объявила 5 июня о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Власти этих стран обвиняют Доху в поддержке экстремистских группировок на Ближнем Востоке, в частности, в Йемене, а также в дестабилизации обстановки в других государствах.

В Министерстве иностранных дел Катара назвали обвинения необоснованными и сфабрикованными и заявили, что Доха не вмешивается во внутренние дела других стран.

Теги: Катар , Саудовская Аравия , Al Jazeera
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