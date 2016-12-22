Поклонская объяснила отсутствие машины и доходов мужа в декларации

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах отсутствует информация об автомобиле, а также о заработке мужа. Об этом она рассказала в интервью «РИА Новости».

Ранее руководитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить декларации Поклонской. По информации партии, Поклонская владела и продолжает владеть автомобилем, поскольку не уплатила пени за транспортный налог. В «Яблоке» также напомнили, что Поклонская говорила, что замужем.

По словам Поклонской, мужем она назвала мужчину, с которым лишь собиралась официально оформить отношения. Она отмечала, что представлялась замужней, чтобы «не травмировать» людей, которые «теплились какой-то надеждой» с ней «повстречаться». Поклонская добавила, что с этим мужчиной она уже рассталась. «И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет», — заявила Поклонская.

Комментируя отсутствие автомобиля в декларации, депутат сообщила агентству, что два года назад подарила машину своему отцу на день рождения. Она показала справку от 7 июля 2015 года о перерегистрации ее автомобиля «Hyundai Solaris» на нового собственника, отмечает агентство. Также Поклонская продемонстрировала справку из крымского управления ГИБДД, где сообщается, что, согласно федеральной информационной системе, транспортные средства за ней не зарегистрированы.

По данным, опубликованным на сайте Госдумы, в 2016 году Поклонская заработала более 2,6 млн руб. Транспортных средств, а также имущества, находящегося в собственности, в декларации не указано.