Прокуратура Петербурга вступилась за сторонников референдума по Исаакию

Прокуратура Адмиралтейского района обжаловала решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, который ранее прекратил производство по административному иску от депутатов к Заксобранию города из-за референдума в отношении Исаакиевского собора. Об этом говорится в сообщении городского суда Санкт-Петербурга, поступившем в РБК.

Иск был подан депутатами Михаилом Амосовым, Борисом Вишневским, Максимом Резником и Сергеем Трохманенко.

В апелляционном представлении старший помощник прокурора потребовал отменить решение суда из-за нарушения норм материального и процессуального права, а также направить дело на новое рассмотрение. Представление оставлено без движения, так как в нем нет конкретных оснований, согласно которым прокуратура сочла бы свое решение незаконным и необоснованным, уточняется в сообщении.

Октябрьский районный суд Петербурга 26 мая отказался признавать бездействие городского заксобрания по поводу референдума о передаче собора РПЦ. В суде тогда заявили, что повторное обращение к ним по этому вопросу и по тем же основаниям невозможно.

Депутат заксобрания Максим Резник рассказывал РБК, что депутаты собираются обжаловать решение Октябрьского суда в Санкт-Петербургском городском суде, так как оно «носит неправовой характер». По словам Резника, прокуратура и заксобрание были против прекращения производства по административному иску.

Заксобрание Петербурга уже отказывалось обсуждать вопрос проведения референдума о передаче собора РПЦ. Первый раз это произошло 17 мая, второй раз прокуратура отказалась это делать 24 мая. Повторно обсуждать это можно через месяц, но с июня депутаты заксобрания уходят на каникулы, поэтому обсуждение автоматически должно перенестись на осень.