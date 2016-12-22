В Орегоне полиция арестовала 14 участников беспорядков

В Портленде, штат Орегон, полиция арестовала 14 человек, принимавших участие в протестных акциях на улицах города. У некоторых из них при себе было обнаружено холодное оружие, говорится в сообщении местной полиции. Всего в акциях на улицах города приняли участие несколько тысяч человек.

Фотографии изъятого оружия полиция выложила в Twitter. На них видно, что большинство участников акции протеста были вооружены ножами, инструментами и цепями.

Как сообщает CBC, акции протеста были связаны с инцидентом, который произошел в городе более недели назад. Мужчина начал выкрикивать оскорбления, обращаясь к двум девушкам, одна из которых носила хиджаб. Очевидцы утверждают, что мужчина призывал к расправе над мусульманами. Несколько человек попытались остановить его, однако мужчина достал нож и напал них. В результате инцидента два человека погибли.

На акцию протеста в городе вышли сторонники ужесточения законодательства против мигрантов, многие из них выступали с антиисламскими лозунгами. Как сообщает Associated Press, среди участников акции были сторонники Дональда Трампа. В организации митинга участвовали консерваторы из общественного движения «Молитва патриота».

Участники праворадикальной акции вскоре столкнулись с демонстрацией, которая была организована защитниками прав иммигрантов. Демонстранты утверждали, что намерены «выступить против расизма».

Для предотвращения столкновений в ситуацию пришлось вмешаться полиции. Участники протестных акций начали бросать в стражей правопорядка кирпичи и тяжелые предметы. Для разгона толпы полиции пришлось прибегнуть к светошумовым гранатам и перечному газу. Позднее арестованным были предъявлены обвинения в «преступном поведении», нападениях на сотрудников полиции и хулиганстве.

Накануне, 4 июня, в США на протестные марши вышли тысячи человек, требовавших независимого расследования предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией. Акция проходила в более чем 100 городах страны и носила название «Марш за правду».