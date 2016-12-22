Власти Москвы в суде потребовали изъять участок у главы Россельхознадзора

Департамент городского имущества Москвы подал иск в суд с требованием изъять земельный участок площадью 1 тыс. 671 кв. м в поселении Марушкинское, в районе деревни Анкудиново, который принадлежит главе Россельхознадзора Сергею Данкверту. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Щербинского районного суда Светлану Ехтанигову.

По словам пресс-секретаря суда, истец попросил назначить сумму возмещения стоимости участка в 1 млн 456 тыс. руб. Сумму возмещения установила независимая оценочная организация ООО «Центр менеджмента оценки и консалтинга», уточнила Ехтанигова.

В иске говорится, что, согласно распоряжению от декабря 2015 года, этот участок подлежит изъятию для реконструкции автомобильной дороги Боровское шоссе — Киевское шоссе — деревня Ботаково через деревни Рогозинино, Верховье.

На согласование Данкверту направили проект для соглашения об изъятии недвижимости для госнужд Москвы. По данным пресс-службы суда, срок заключения проекта соглашения, который составляет три месяца, истек, и до настоящего момента подписанный проект соглашения в департамент развития новых территорий Москвы не поступал. В иске уточняется, что если в течение трех месяцев, с момента отправления соглашения об изъятии недвижимости, это соглашение не будет заключено, истец имеет право направить в суд заявление о принудительном изъятии.