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И.о. главы службы судебных приставов Приамурья заподозрили в хищении
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И.о. главы службы судебных приставов Приамурья заподозрили в хищении
Общество, 09:46
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И.о. главы службы судебных приставов Приамурья заподозрили в хищении

Исполняющего обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов Приамурья Алексея Гришина задержали в Благовещенске по подозрению в хищении. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин.

По словам собеседника агентства, вместе с Гришиным был задержан его заместитель.

«Они задержаны по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)», — сказал Воронин.

В 2015 году в отношении руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Амурской области Владимира Дубина, а также его заместителя Виктора Шульги было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, они получили из ФССП России более 5,7 млн руб. для погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками трех районных отделов областного УФССП за 2005–2014 годы. Однако работникам было выплачено около 2,3 млн руб., остальные деньги Дубин и Шульга использовали как средства экономии по фонду оплаты труда, получив за это премии по итогам 2014 года.

В ноябре 2015 года решением суда Дубин и Шульга были отстранены от своих должностей.

Теги: Приамурье , УФССП , Хищение
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