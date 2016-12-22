Тиллерсон прокомментировал разрыв дипотношений арабских стран с Катаром

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал разрыв дипломатических отношений Бахрейна, Саудовской Аравии и Египта с Катаром, который они обвинили в поддержке ИГ и «Аль-Каиды», передает Reuters. По его словам, это не окажет существенного влияния на борьбу с терроризмом на глобальном уровне.

«Я не ожидаю, что это приведет к какому-либо существенному влиянию, если вообще как-то повлияет, на борьбу с терроризмом на глобальном уровне», — сказал Тиллерсон. Такое заявление он сделал в Сиднее, куда прибыл с визитом.

Он также призвал эти страны к тому, чтобы они сели за стол переговоров, и сообщил, что США готовы выступить для них посредниками. «Если мы можем сыграть какую-то роль, чтобы помочь разрешить эти проблемы, то мы считаем важным, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива оставался единым», — сказал Тиллерсон. (цитата по The Guardian).

Утром в понедельник, 5 июня, Бахрейн разорвал дипломатические отношения с Катаром, обвинив его во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Вслед за Бахрейном о разрыве дипотношений заявили Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, отметив, что Катар поддерживает террористов запрещенной террористической организации ИГ. Все эти страны заявили о закрытии транспортного сообщения с Катаром.

Кроме того, исламская военная коалиция, в которой состоят Египет, Бахрейн, ОАЭ и др. страны под предводительством Эр-Рияда, прекратила участие Катара в операции против ИГ в Сирии.