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ОАЭ дали гражданам Катара 14 дней для выезда из страны
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ОАЭ дали гражданам Катара 14 дней для выезда из страны
Общество, 09:19
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ОАЭ дали гражданам Катара 14 дней для выезда из страны

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) дали гражданам Катара 14 дней на то, чтобы они покинули страну после разрыва между государствами дипломатических отношений. Об этом сообщает телеканал Alarabiya со ссылкой на официальное заявление властей (ОАЭ)

«Гражданам Катара запрещен въезд в ОАЭ, а также транзит через них. Проживающим гражданам Катара, а также посещающим ОАЭ жителям этой страны отводится 14 дней для того, чтобы покинуть пределы страны из соображений безопасности», — говорится в заявлении. В сообщении властей также отмечается, что гражданам ОАЭ запрещен въезд на территорию Катара.

ОАЭ также закроют транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24 часов.

Вместе с Арабскими Эмиратами дипломатические отношения с Катаром также разорвали Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет. Катар был обвинен Арабской коалицией в поддержке запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».
 

Теги: ОАЭ , Катар , дипломатические отношения
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