Правительство разрешит сиротам-инвалидам жить в интернатах до 23 лет

Правительство намерено разрешить сиротам с тяжелыми нарушениями здоровья жить в интернатах до 23 лет. Поручение разработать соответствующие поправки вице-премьер Ольга Голодец направила в профильные ведомства, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ​члена Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елену Клочко.

Изменения правил коснутся сирот с инвалидностью и ментальными заболеваниями. Сейчас, после того как им исполняется 18 лет, интернаты обязаны переводить их во взрослые психоневрологические интернаты (ПНИ). Как отметила Клочко, в ПНИ воспитанники интернатов получают меньше ухода, чем в привычных для них учреждениях, где они жили с детства.

«В ПНИ, куда попадают дети из детских интернатов, нет привычного окружения. Здесь множество нюансов. Например, как кормить человека, который сам не глотает? В ДДИ (детских домах-интернатах. — РБК) около ребенка были люди, которые умели это делать и знали его привычки», — рассказала Клочко.

По статистике, в ДДИ в России проживают порядка 20 тыс. воспитанников с серьезными нарушениями здоровья. Ежегодно во взрослые учреждения, где живут около 150 тыс. человек, переводятся около тысячи сирот с заболеваниями. «Статистика не ведется, но со слов коллег, работающих с этой категорией, могу точно сказать, что часть выпускников ДДИ испытывают при переводе такой стресс, что умирают в течение полугода-года», — подчеркнула Клочко. Она пояснила, что это связано с большими сложностями, которые возникают при адаптации.

При этом, по ее словам, переводить воспитанников детских интернатов в психоневрологические интернаты только по критерию совершеннолетия неразумно. «Там он находился с четырех до восемнадцати, практически всю свою жизнь. А теперь мы должны его перевести во взрослый интернат лишь на том основании, что он вдруг стал взрослым в 18 лет. Но эти ребята не становятся взрослыми в обычном смысле слова в силу имеющихся психофизических нарушений», — рассказала она.

Директор Центра лечебной педагогики, член Совета по попечительству Анна Битова отметила, что это решение позволит облегчить адаптацию сирот с нарушениями здоровья ко взрослой жизни. «Если тем, кто живет в ДДИ, позволят остаться там до 23 лет, у них будет больше шансов, чтобы найти собственное жилье и переехать туда. Это если говорить о тех, кто способен как-то самостоятельно о себе позаботиться. Но даже те, за кем нужен уход, за эти пять лет повзрослеют, окрепнут, у них появятся новые навыки», — рассказала эксперт.

В феврале стало известно, что Генеральная прокуратура выявила более 80 тыс. нарушений прав сирот на жилье за последние два года. Представитель ведомства Александр Куренной назвал эту ситуацию «катастрофической».