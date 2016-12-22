Россияне назвали США и Украину главными врагами страны

Граждане России считают главными врагами страны США, Украину и Германию, а союзниками Белоруссию, Китай и Казахстан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, сообщает «Интерфакс».

Белоруссию наиболее близким к России государством сочли 46% опрошенных. Китай назвали дружественной для России страной 39%. Также в число союзников России, по мнению граждан, вошли Казахстан (34%) и Сирия (15%). При этом в 2015 году в аналогичном опросе Сирию назвали дружественной страной только 2% респондентов. Кроме того, в список близких к России государств вошли Индия, Армения, Куба, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан.

В свою очередь, по мнению опрошенных, наиболее плохие отношения у России с США (69%), Украиной (50%) и Германией (24%). Также противниками России опрошенные назвали Латвию, Литву, Польшу, Эстонию и Великобританию.

С 2015 года наиболее сильно свое отношение россияне меняли в отношении Турции. Если в 2015 году, до инцидента со сбитым российским самолетом, врагом России ее сочли лишь 1% опрошенных, то в 2016 году — 29%. Сейчас недружественной ее считают 8%.

Почти поровну разделились голоса граждан по вопросу о том, находится ли Россия в международной изоляции. 46% россиян верят в то, что Россия оказалась изолирована, 45% — отрицают это. В то же время среди тех тех, кто верит в международную изоляцию России, обеспокоены этим только 44%.

Ранее, 26 мая, из опроса телеканала Fox News стало известно, что Россию врагом США считают 64% американцев. В рейтинге наиболее враждебных стран, по мнению граждан США, Россия заняла четвертое место, уступив КНДР (93%), Ирану (80%), и Сирии (76%).