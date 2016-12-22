В Химках в жилом доме произошел хлопок неизвестного вещества

В подмосковных Химках в квартире одного из жилых домов произошел «хлопок неизвестного происхождения», сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Как пояснили спасатели, информация об инциденте поступила в дежурную часть в 01:11 мск. Происшествие, по их данным, случилось в доме № 40 по Юбилейному проспекту.

«Жилой дом, девятиэтажный, <...> электрифицирован, газифицирован. Утечки газа нет», — уточнили в МЧС, добавив, что в результате хлопка пострадал один человек. Однако эвакуации жильцов дома в связи с этим, как пояснили в пресс-службе, не производилось. Остальных обстоятельств происшествия в ведомстве не уточнили.

Ранее, 5 июня, о том, что в результате хлопка в Химках пострадали два человека со ссылкой источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС. По предварительным данным, как передавало агентство инцидент в квартире произошел из-за взрыва бытового газа.