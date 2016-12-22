Путин ответил на вопрос о коррупции просьбой «не учить» США Россию жить

Президент России Владимир Путин ответил в ходе интервью американской журналистке Мегин Келли на вопрос о коррупции в России, а также «репрессиях» и «молчании диссидентов», сообщает NBC News.

​«Почему вам кажется, что вы имеете право задавать нам такие вопросы? — возмутился российский лидер. — Поучать и давать уроки о том, как жить?»

«Мы готовы прислушиваться к комментариям, но только тогда, когда это делается конструктивно, с целью установления отношений, создания общей среды», — заметил Путин, добавив, что подобная критика «абсолютно не будет» восприниматься российской стороной, ​ если «такие вещи» будут использоваться «в качестве инструмента политического конфликта».