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СМИ назвали причину массовой давки фанатов после финала Лиги чемпионов
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СМИ назвали причину массовой давки фанатов после финала Лиги чемпионов
Общество, 02:38
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СМИ назвали причину массовой давки фанатов после финала Лиги чемпионов

Причиной массовой давки болельщиков после финала Лиги чемпионов в итальянском Турине стал неудачный розыгрыш подростков, сообщает издание Football Italia.

Два молодых человека, по его данным, «притворившись террористами-смертниками», вызвали панику на трибунах, где находились фанаты «Ювентуса». Это, как уточняет Football Italia, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить после анализа видеозаписи с места происшествия.

На кадрах, по информации издания, заметно, что люди начали разбегаться в разные стороны после того, как один из мальчиков начал что-то выкрикивать и размахивать руками. В настоящий момент оба подростка, как пишет Football Italia, находятся под следствием.

Массовая давка болельщиков на площади Сан-Карло, куда для того, чтобы посмотреть матч «Ювентус» — «Реал» на большом экране собралось около 20 тыс. человек, началась после третьего гола «Реала». Всего в результате инцидента пострадали 1527 болельщиков.

Массовая давка болельщиков после финала Лиги чемпионов. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Ранее в качестве причин произошедшего назывались взрывы петард, а также падение металлических ограждений из-за напора толпы.

Теги: давка , болельщики , Лига чемпионов
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