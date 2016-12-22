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Синоптики назвали май 2017 года в Москве самым холодным в XXI веке
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Синоптики назвали май 2017 года в Москве самым холодным в XXI веке
Общество, 01:04
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Синоптики назвали май 2017 года в Москве самым холодным в XXI веке

Май в столице был самым холодным в XXI веке, сообщили представители Гидрометцентра. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте исследовательского учреждения.

Средняя температура в этом месяце в столице (плюс 10,9 градусов) была, по данным специалистов, на 2,2 градуса ниже нормы. «Рекордные холода» и «заморозки» в мае исследователи пояснили частыми вторжениями арктического холода. Осадков, как пояснили в Гидрометцентре, в мае в столице выпало 84 мм, или 164% от месячной нормы.

В целом же, по мнению синоптиков, весна в Москве по температуре оказалась «близка к норме» и даже из-за «теплого марта» немного ее превысила.

По России тем временем средняя температура воздуха за весну, по информации представителей Гидрометцентра, «находится на верхней строчке самых высоких значений». Первенство, как уточнили исследователи, она делит только с весной 2014 года.

Ранее, 2 июня, москвичи и петербуржцы сообщили в социальных сетях о выпавшем в их регионах граде и снеге. 28 мая синоптики также предупреждали жителей Московской области о мокром снеге. А 12 мая «всем меньше снега в мае» желал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Теги: Москва , май , Погода
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