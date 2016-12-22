Чайка сообщил о попытках Браудера инициировать против него уголовное дело

Российский генеральный прокурор Юрий Чайка рассказал о том, что предприниматель и сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, который в России обвиняется в уклонении от налогов, пытается на Западе индицировать в отношении главы надзорного ведомства и его семьи уголовное дело. Об этом Чайка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал в интервью телеканалу НТВ.
«Браудер и сейчас пытается инициировать на Западе возбуждение уголовного дела против моей семьи, против меня лично, он не останавливается», — заявил собеседник издания, пояснив, что, по его мнению, цель этих действий «очень проста». «Показать, что и бизнес-сообщество в России, и руководство России, в частности, правоохранительные органы, — все коррумпированные», — уточнил глава ведомства. Подобную мотивацию он также назвал попыткой «дискредитировать Российскую Федерацию» и «не дать расследовать уголовное дело по Браудеру дальше».
«Ведь как бы Браудер ни старался, какие только рогатки он нам ни ставил, мы вывезли огромный массив документов с Кипра — то, чего он боится», — заметил Чайка.