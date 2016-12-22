СМИ опубликовали видео из дома под Тверью после убийства 9 человек

РЕН ТВ опубликовал видео из дома в Тверской области, где в результате стрельбы погибли девять человек. По факту массового убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Инцидент произошел утром 4 июня. По версии следствия, житель Москвы 1972 года рождения распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. Мужчина вступил в конфликт со своими знакомыми. После ссоры он принес с собой охотничье ружье и произвел несколько выстрелов. Выжившая девушка сумела спрятаться и позвонить в полицию.
Ранее сообщалось о гибели восьми человек в результате бытового конфликта. Как сообщал ТАСС со ссылкой на представителя СКР Светлану Петренко, тело еще одной погибшей было обнаружено следователями при осмотре прилегающей к месту преступления территории.
Следователи в настоящее время изучают обстоятельства инцидента, убийца задержан.