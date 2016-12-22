ABC узнал об обсуждении помощниками Трампа визита президента в Лондон

Советники президента США Дональда Трампа обсуждают возможность визита главы государства в Лондон в конце следующей недели в связи с терактом в Великобритании 4 июня. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на эфир ABC News.

По данным телеканала, возможная поездка продемонстрирует «единство Трампа с жителями Лондона против терроризма», а также «отвлечет внимание» от недавнего увольнения бывшего главы ФБР Джеймса Коми во время расследования «российского дела» в выборах президента США. Сообщается, что инициатива еще на стадии обсуждения.

Ранее Дональд Трамп призвал отбросить политкорректность, чтобы обеспечить безопасность. Такое заявление он сделал после теракта в Лондоне 4 июня. Кроме того, Трамп раскритиковал мэра Лондона Садика Хана за его реакцию после теракта.

«По крайней мере семь погибших и 48 раненых в теракте, и мэр Лондона говорит, что «нет причин для беспокойства!» — возмутился Трамп. Однако мэр Лондона сообщал о том, что, несмотря на новые атаки, люди находят «новые пути, чтобы оберегать друг друга».

Серия терактов в Лондоне произошла в ночь на 4 июня. Сначала автомобиль наехал на пешеходов на Лондонском мосту, затем трое мужчин вышли из машины и пошли в сторону района рынка Боро, нападая на случайных прохожих с ножом. В результате произошедшего семь человек погибли, около 50 пострадали.