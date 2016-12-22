Патриарх Кирилл нашел связь между мобильной сетью и духовным миром

Патриарх Кирилл провел параллели между духовными практиками и мобильной связью. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Мы все пользуемся мобильными телефонами, но ведь не сама эта коробочка передает информацию от нас тому, кому мы звоним. Нас окружает невидимое энергетическое поле, и через телефончик мы с этим полем соединяемся», — сказал патриарх после литургии в Троице-Сергиевой лавре по случаю дня Святой Троицы.

По его словам, есть и духовная энергетическая сила — «Святой Дух, — которая объемлет всю Вселенную».

Он отметил, что «никакие телефончики, никакой научно-технический прогресс, никакая сила разума» не дадут возможности человеку подключиться к этому полю.

Патриарх подчеркнул, что подключаются к духовной силе «через веру, крещение, миропомазание и молитву». «И голос Божий очень часто в нашей жизни звучит сильнее любого голоса, который мы слышим по телефону», — сказал он, добавив, что «голос Божий отображается в сознании и совести».

Он выразил уверенность, что большинство младенцев нужно крестить не только в России, «а во всем мире, чтобы цепь между человеком и Богом замыкалась через участие в святых таинствах».