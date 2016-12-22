Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus («Сигнус») отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется в Twitter NASA.
Отстыковку аппарата провели борт-инженеры МКС Джек Фишер и Пегги Уитсон. Cygnus забрал на свой борт мусор и отходы со станции для последующего уничтожения.
В блоге NASA указано, что корабль будет находиться на орбите Земли в течение семи дней. За это время с него будут запущены четыре малых спутника. Также будет проведет эксперимент по изучению огня на борту космического корабля.
Сход корабля с орбиты запланирован на 11 июня. После этого он сгорит в верхних слоях атмосферы над Тихим океаном.Корабль находился на МКС с апреля 2017 года. Он доставил на станцию около 3,5 т груза (продовольствие, аппаратура для научных экспериментов, оборудование для выходов в открытый космос). Cygnus владеет компания Orbital ATK.