СМИ узнали об опровержении коалицией США заявлений о начале штурма Ракки

В штате коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещено в России) опровергли сообщения о начале военной операции по освобождению сирийской Ракки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы коалиции.
«Нет, мы не можем подтвердить, что операция началась, и мы не обсуждаем будущие операции», — заявил собеседник агентства.
Ранее агентство Anadolu со ссылкой на заявление премьер-министра страны Бинали Йылдырыма сообщило о том, что Вашингтон якобы направил Турции уведомление о начале военной операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков «Исламского государства» (запрещено в России). По словам Йылдырыма, уведомление поступило заранее, в ночь со 2 по 3 июня. Премьер подчеркивал, что Анкара не одобряет сотрудничество США с курдским ополчением.
В конце мая стало известно, что военные США начали поставку оружия курдам из Сирийских демократических сил (СДС). Сообщалось, что первые поставки состояли из стрелкового оружия и транспортных средств. По данным телеканала NBC News, поставка вооружения была организована в течение суток после разрешения президента страны Дональда Трампа.