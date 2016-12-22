Летевший из Лондона в Санкт-Петербург самолет экстренно сел в Стокгольме
Общество, 17:30
0
Летевший из Лондона в Санкт-Петербург самолет экстренно сел в Стокгольме
Самолет авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в Стокгольме. Об этом сообщает «Фонтанка».
По словам одного из читателей «Фонтанки», изменение маршрута рейса 878 произошло из-за проблем с двигателем самолета.По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет вылетел из Лондона в 11:42 мск, а в 16:35 мск должен был приземлиться в Санкт-Петербурге. По данным портала Flightradar, самолет был перенаправлен в шведский аэропорт Стокгольм-Арланда.