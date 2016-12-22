СМИ узнали об опровержении коалицией США заявлений о начале штурма Ракки

Летевший из Лондона в Санкт-Петербург самолет экстренно сел в Стокгольме

Трамп призвал отказаться от политкорректности после терактов в Лондоне

СКР возбудил уголовное дело против вице-губернатора Владимирской области

СМИ сообщили о сходе с рельсов скоростного поезда в Кельне

На Ладожском озере на рыбалке погиб один человек

Лучший бомбардир чемпионата Италии отказался от перехода в «Зенит»

Вице-губернатора Владимирской области задержали по подозрению во взятке

Директор НИИ им. Склифосовского покинул свой пост

В Лондоне задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту

Лондон заявил о связи ночных терактов с религиозным экстремизмом

США уведомили Турцию о начале военной операции по освобождению Ракки

Евгения Альбац сообщила о закрытии печатной версии журнала The New Times

Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Лондоне

Росгвардия ужесточит проверки владельцев оружия после стрельбы под Тверью

В Москве из-за пожара в кафе эвакуировали 20 человек

Мэй предложила ужесточить законы против террористов после атаки в Лондоне

Полиция начала спецоперацию на востоке Лондона после терактов

В Швеции сгорел центр для приема беженцев

Массовая давка болельщиков после финала Лиги чемпионов. Фотогалерея

В Свердловской и Челябинской областях 100 тыс. человек остались без света

Полиция сообщила подробности убийства девяти человек под Тверью

Число погибших при ночных терактах в Лондоне возросло до семи

Reuters узнал о планах Трампа ввести новые санкции против Венесуэлы

Дмитрий Аленичев возобновит работу в чемпионате России

Число жертв стрельбы в Тверской области увеличилось до девяти человек

Владимир Путин выразил соболезнования после теракта в центре Лондона

Ростуризм призвал россиян быть осторожными в Великобритании после теракта

В Совфеде заявили о готовности сотрудничать с Британией после теракта

В Волгоградской области при пожаре погибли трое детей