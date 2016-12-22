На Ладожском озере на рыбалке погиб один человек
Общество, 16:28
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На Ладожском озере на рыбалке погиб один человек
Лодка с тремя рыбаками перевернулась на Ладожском озере, в результате произошедшего один человек погиб. Об этом говорится на сайте СУ СКР по Ленинградской области.
По данным следствия, инцидент произошел утром 4 июня. В ходе «неустановленных обстоятельств» лодка перевернулась, одному рыбаку удалось спастись, сейчас проводится розыск третьего мужчины.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.