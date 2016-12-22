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США уведомили Турцию о начале военной операции по освобождению Ракки
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США уведомили Турцию о начале военной операции по освобождению Ракки
Политика, 15:08
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США уведомили Турцию о начале военной операции по освобождению Ракки

Вашингтон направил властям Турции официальное уведомление о начале военной операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков ​«Исламского государства» (запрещенная в России организация). Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление ​премьер-министра страны Бинали Йылдырыма.

Йилдырым уточнил, что уведомление поступило в Анкару до начала операции, в ночь со 2 на 3 июня. При этом он отметил, что Турция не одобряет сотрудничество США с курдским ополчением, которое играет основную роль в освобождении города. 

«Мы неоднократно на самых различных уровнях доводили до сведения американской стороны свою обеспокоенность относительно планирования операции в Ракке. Однако в ответ в Вашингтоне уверяли, что у них нет другого выбора, и они вынуждены сотрудничать с террористами PYD и YPG (курдские группировки в Сирии. — РБК)», — заявил турецкий премьер-министр.

По его словам, США гарантировали турецкому руководству, что оружие, которое они поставляют отрядам, участвующим в боях за Ракку, не будет передано курдским повстанцам на территории самой Турции.

 

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Ранее, 31 мая, стало известно, что США начали поставки вооружения курдам из Сирийских демократических сил, в состав которых входит признаваемая в Турции группировка YPG. Из США им начали поступать боеприпасы, транспортные средства и стрелковое оружие. 

Город Ракка считается неофициальной столицей «Исламского государства». В последние месяцы армия Сирии, оппозиция и курдское ополчение с различных сторон ведут наступление в направлении этого города. Эти операции проводятся при поддержке авиации международной коалиции и российских ВКС.

В конце апреля курдские отряды заявили об окружении Ракки. Как передавало агентство Reuters, представители курдского ополчения накануне, 3 июня, заявили о готовности в ближайшее время начать операцию по освобождению города.

Теги: США , Турция , Ракка
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