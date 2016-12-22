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Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Лондоне
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Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Лондоне
Общество, 14:32
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Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Лондоне

Огни Эйфелевой башни погаснут в ночь на 5 июня в память о жертвах терактов в Лондоне. Об этом сообщила в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.

«В память о жертвах теракта в Лондоне Эйфелева башня погасит огни в этот вечер в 00:45 по парижскому времени (23:45 мск)», — написала Идальго.

Вечером 3 июня 2017 года в Лондоне произошло два теракта. Фургон с тремя нападавшими наехал на пешеходов на Лондонском мосту. Затем автомобиль направился в район рынка Боро (Borough Market), где из фургона вышли трое мужчин, вооруженные ножами, и стали нападать на прохожих.

Серия нападений в центре Лондона. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Нападавшие были застрелены сотрудниками полиции. По данным полиции, в результате терактов погибли 7 человек, еще 48 были госпитализированы, несколько десятков человек получили медицинскую помощь на месте.

Власти Великобритании признали произошедшее терактом. В связи с этим премьер-министр Тереза Мэй созовет экстренное совещание чрезвычайного правительственного комитета COBRA утром 4 июня.

Консервативная и Лейбористская партии Великобритании приостановили свои предвыборные избирательные кампании из-за терактов в Лондоне. Кроме того, свою предвыборную кампанию приостановила Шотландская национальная партия.

Полиция проводит спецоперацию на востоке Лондона после терактов. По данным газеты Daily Express, операция в многоквартирном доме на востоке Лондона началась около 07:00 по местному времени (09:00 мск). По информации газеты The Guardian, во время спецоперации полиция задержала несколько человек.

Теги: Лондон , Эйфелева башня , Теракт
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