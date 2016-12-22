Лондон заявил о связи ночных терактов с религиозным экстремизмом

США уведомили Турцию о начале военной операции по освобождению Ракки

Евгения Альбац сообщила о закрытии печатной версии журнала The New Times

Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Лондоне

Росгвардия ужесточит проверки владельцев оружия после стрельбы под Тверью

В Москве из-за пожара в кафе эвакуировали 20 человек

Мэй предложила ужесточить законы против террористов после атаки в Лондоне

Полиция проводит спецоперацию на востоке Лондона после терактов

В Швеции сгорел центр для приема беженцев

Массовая давка болельщиков после финала Лиги чемпионов. Фотогалерея

В Свердловской и Челябинской областях 100 тыс. человек остались без света

Полиция сообщила подробности убийства девяти человек под Тверью

Число погибших при ночных терактах в Лондоне возросло до семи

Reuters узнал о планах Трампа ввести новые санкции против Венесуэлы

Дмитрий Аленичев возобновит работу в чемпионате России

Число жертв стрельбы в Тверской области увеличилось до девяти человек

Владимир Путин выразил соболезнования после теракта в центре Лондона

Ростуризм призвал россиян быть осторожными в Великобритании после теракта

В Совфеде заявили о готовности сотрудничать с Британией после теракта

В Волгоградской области при пожаре погибли трое детей

При теракте в центре Лондона пострадали граждане Франции

Партия Терезы Мэй прервала избирательную кампанию из-за терактов

В давке после финала Лиги чемпионов пострадали около тысячи человек

Почти 50 человек госпитализировали после терактов в Лондоне

Мужчина застрелил восемь человек в поселке под Тверью

Власти Филиппин подтвердили ликвидацию боевика из России

Кремль назвал дату прямой линии с президентом

Полиция установила личность стрелка в отеле в столице Филиппин

При крушении самолета в Японии погибли четыре человека

В Италии после матча «Ювентус» — «Реал» в давке пострадали 600 человек