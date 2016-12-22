В Москве из-за пожара в кафе эвакуировали 20 человек

Двадцать человек эвакуировали из кафе «Му-му» в центре Москвы из-за пожара 4 июня 2017 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного главка МЧС.
Возгорание произошло в одном из вентиляционных коробов в служебном помещении кафе по адресу: улица Мясницкая, дом 12. Пожар был ликвидирован около 12:52 мск.
Заместитель гендиректора по развитию кафе «Есенин» Мария Васильева уточнила РБК, что возгорание произошло в здании кафе, а не в самом заведении. «Возгорание произошло не в кафе, а в самом здании, в котором располагается кафе», — рассказала Васильева. Она пояснила, что двое пострадавших — электрики, которые проводили ремонтные работы в электрощитовой, один из них госпитализирован.В январе 2017 года на Новой площади в Москве произошел пожар в кафе «Есенин», по адресу: Новая площадь, дом 8, стр. 2. В результате инцидента пострадали два человека. Возгорание произошло в электрощитовой, загорелись проводка и оборудование. Огонь распространился на площадь в 10 кв. м на первом этаже кафе.