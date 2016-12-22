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Полиция сообщила подробности убийства девяти человек под Тверью
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Полиция сообщила подробности убийства девяти человек под Тверью
Общество, 12:37
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Полиция сообщила подробности убийства девяти человек под Тверью

В результате стрельбы в поселке Редкино в Тверской области осталась в живых одна из женщин. Об этом сообщил ​официальный представитель управления МВД по региону Вадим Левшин, передает «РИА Новости».

По его словам, женщине удалось скрыться от преступника. «Я знаю точно, что одна из потерпевших спряталась под одеяло», — рассказал Левшин.

Кроме того представитель полиции сообщил, что убийца пытался заставить одну из своих жертв выкопать себе могилу, передает ТАСС. «Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник», — сообщил он.

Левшин также уточнил, что при задержании преступник не пытался оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, так как был пьян.

Стрельба в поселке Редкино Тверской области произошла в результате бытового конфликта. Убийца, москвич 1972 года рождения, распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми в дачном доме. Во время застолья между ними произошла ссора. Преступник покинул дом, после чего вернулся с охотничьим ружьем и открыл огонь. В результате произошедшего погибли девять человек.

Следователи в настоящее время изучают обстоятельства инцидента. Убийца задержан. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Главному следственному управлению СК России.

Теги: Тверская область , Полиция , Убийство
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