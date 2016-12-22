В Свердловской и Челябинской областях 100 тыс. человек остались без света

Около 100 тыс. человек остались без света в 28 районах Свердловской и Челябинской областей в результате урагана. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель оперативного штаба на месте чрезвычайного происшествия.
«В 88 населенных пунктах в 28 районах без энергоснабжения из-за неблагоприятных метеоусловий остались 23,8 тыс. жилых домов, в которых проживает свыше 97 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Челябинской области энергоснабжение восстановлено в полном объеме. В правительстве Свердловской области сообщили, что 4 июня к 10:00 по местному времени без света остаются около 16 тыс. человек.
В пресс-службе МЧС «РИА Новости» уточнили, что в ликвидации последствий урагана принимают участие почти 3,4 тыс. человек и более 1,1 тыс. единиц техники.
Атмосферный фронт с грозами и дождем, сопровождавшийся порывами ветра до 20 м/с, пришел в регионы 3 июня 2017 года. По словам источника «РИА Новости» в экстренных службах, ветер повалил 174 дерева и 61 опору ЛЭП, а также повредил кровли 34 жилых домов в Свердловской и Челябинской областях.