Число жертв стрельбы в Тверской области увеличилось до девяти человек

Число погибших в результате стрельбы в Тверской области достигло девяти человек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СКР).
Ранее сообщалось о гибели восьми человек в результате бытового конфликта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СКР Светланы Петренко, тело еще одной погибшей было обнаружено следователями при осмотре прилегающей к месту преступления территории. «В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями», — рассказала Петренко. Таким образом, в результате стрельбы погибли четыре женщины и шесть мужчин, уточнили в СКР.
Стрельба в в поселке Редкино на юго-востоке Тверской области произошла в связи с бытовым конфликтом. Убийство совершил ранее не судимый житель Москвы 1972 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он вступил в конфликт со своими знакомыми. После ссоры он принес с собой гладкоствольное охотничье ружье и расстрелял людей.
Нападавший был задержан. СКР возбудил уголовное дело по ч. а п. 2. ст. 105 Уголовного кодекса (умышленное убийство двух и более лиц). В ближайшее время следователи проведут допрос нападавшего. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, расследование дела передано Главному следственному управлению СК России.