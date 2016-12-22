Reuters узнал о планах Трампа ввести новые санкции против Венесуэлы

Дмитрий Аленичев возобновит работу в чемпионате России

Число жертв стрельбы в Тверской области увеличилось до девяти человек

Владимир Путин выразил соболезнования после теракта в центре Лондона

Ростуризм призвал россиян быть осторожными в Великобритании после теракта

В Совфеде заявили о готовности сотрудничать с Британией после теракта

В Волгоградской области при пожаре погибли трое детей

При теракте в центре Лондона пострадали граждане Франции

Партия Терезы Мэй прервала избирательную кампанию из-за терактов

В давке после финала Лиги чемпионов пострадали около тысячи человек

Почти 50 человек госпитализировали после терактов в Лондоне

Мужчина застрелил восемь человек в поселке под Тверью

Власти Филиппин подтвердили ликвидацию боевика из России

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При крушении самолета в Японии погибли четыре человека

В Италии после матча «Ювентус»-«Реал» в давке пострадали 600 человек

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Террористические атаки в центре Лондона: что известно на данный момент

Число госпитализированных при теракте в Лондоне увеличилось до 30 человек

При ночных терактах в Лондоне шесть человек погибли и десятки пострадали

Полиция Германии сообщила детали убийства пятилетнего мальчика в Баварии

СМИ опубликовали фото использованного во время теракта в Лондоне фургона

Мэр Лондона прокомментировал теракты в британской столице

Медики заявили о 20 госпитализированных после атаки на Лондонском мосту

СМИ опубликовали фото предполагаемого лондонского террориста

СМИ сообщили о семи погибших в результате теракта на Лондонском мосту

Трамп прокомментировал теракты в Лондоне

Полиция объявила инциденты в центре Лондона терактами

Посольство заявило об отсутствии пострадавших россиян при ЧП в Лондоне