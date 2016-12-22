Ростуризм призвал россиян быть осторожными в Великобритании после теракта

Ростуризм призвал находящихся в Великобритании россиян соблюдать меры безопасности и предосторожности в связи с произошедшими в ночь на 4 июня терактами в центре Лондона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства.
«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Великобритании, проявлять бдительность, соблюдать меры безопасности, избегать массового скопления народа и следовать указаниям местных властей, » — отмечается в сообщении. По данным ведомства, россиян среди погибших и пострадавших в результате теракта нет.
Теракты в центре Лондона произошли вечером 3 июня. По данным полиции, фургон с тремя нападавшими совершил наезд на пешеходов на Лондонском мосту. После этого транспортное средство доехало до рынка Боро (Borough Market), где уже из него вышли трое вооруженных ножами мужчин и стали нападать на прохожих.
Совершившие атаку были застрелены сотрудниками правоохранительных органов страны. В результате теракта, по данным полиции, погибли шесть человек, еще 48 были госпитализированы.Власти Великобритании признали произошедшее терактом. В связи с этим премьер-министр страны Тереза Мэй проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA утром 4 июня.