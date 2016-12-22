В Волгоградской области при пожаре погибли трое детей

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Волгоградской области утром в воскресенье, 4 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МЧС.

Возгорание произошло в Котельниковском районе Волгоградской области, информация о нем поступила в экстренные службы в 07:50 мск. По данным ведомства, в хуторе Красноярский в Западном переулке горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар в 08:37 мск.

В результате пожала погибли трое детей. Их тела на месте пожара обнаружили сотрудники МЧС.

«Во время пожара в доме находились трое детей малолетних детей в возрасте трех, пяти и семи лет. Несмотря на то, что прибывшие незамедлительно пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание, спасти детей не удалось», — приводит «Интерфакс» слова официального представителя регионального отделения СКР Наталии Куницкой.

В разговоре с агентством она подчеркнула, что, по предварительным данным, родители погибших детей во время пожара были пьяны.

Следственный комитет России (СКР) по Волгоградской области начал проверку по факту гибели детей в результате пожара в хуторе Красноярском. Причина возгорания устанавливается.