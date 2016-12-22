В давке после финала Лиги чемпионов пострадали около тысячи человек

По последним данным, в результате давки после финального матча команд «Ювентус» – «Реал» в Лиге чемпионов в итальянском городе Турин пострадали порядка тысячи человек. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Информацию о тысяче пострадавших также подтверждает издание La Repubblica. Ранее сообщалось о 600 пострадавших. Один из пострадавших в давке, ребенок, находится в критическом состоянии. Врачи диагностировали у него травмы головы и грудной клетки.
Тем временем полиции удалось задержать двоих грабителей, которые рылись в сумках, которые на месте происшествия бросали болельщики, в поисках ценных вещей.
Давка после финала Лиги чемпионов, в котором принимали участие команды «Ювентус» и «Реал» в итальянском Турине произошла накануне, 3 июня. По последним данным, причиной паники, из-за которой люди бросились бежать, стали взрывы петард. По другой версии, панику людей вызвало падение металлических ограждений из-за напора толпы. Около десяти человек после давки были госпитализированы в тяжелом состоянии. На площадь Сан-Карло, где произошла давка, прибыли машины скорой помощи. Однако, как сообщает La Repubblica, из-за большого количества пострадавших, медикам не удалось справиться с потоком раненых.
Очевидцы произошедшего начали публиковать фотографии с места случившегося в соцсетях.
Кроме того, было опубликовано видео начала давки на площади. На нем видно, как люди, следившие за матчем, транслировавшемся на больших экранах, начали бежать.
В финале Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1. Два гола в ворота «Ювентуса» забил нападающий испанцев Криштиану Роналду. Таким образом, «Реал» стал первой командой в истории, которой удалось победить в Лиге чемпионов дважды подряд.