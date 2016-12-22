Число госпитализированных при теракте в Лондоне увеличилось до 48 человек

После теракта в центре Лондона в госпитали британской столицы были доставлены 48 человек, еще несколько получили помощь на месте. Об этом говорится в сообщении лондонской службы скорой помощи.
Ранее медики сообщали о 30 пострадавших в результате атаки. В то же время в службе скорой помощи сообщили о госпитализации 48 человек. Мы доставили 48 пациентов в различные госпитали в различных районах Лондона, и оказали медицинскую помощь на месте еще нескольким людям, получившим незначительные ранения», — говорится в сообщении.
На помощь пострадавшим были отправлены более 80 медиков. Помимо бригад скорой помощи, были созданы экстренные команды медиков, оказывавшие помощь раненым.
Атака в центре британской столицы была совершена около 22:00 по местному времени (00:00 мск).Фургон, в котором находились нападавшие, сначала совершил наезд на пешеходов на Лондонском мосту, после чего доехал до рынка Боро (Borough Market). Из фургона вышли трое человек, вооруженных ножами, которые начали нападать на прохожих. По данным полиции, в результате атаки погибли шесть человек. Нападавшие были застрелены. На фото с места нападения видно, что к их телам прикреплены емкости, которые полиция назвала муляжами бомб.
Власти страны признали произошедшее терактом. Премьер Великобритании Тереза Мэй назначила проведение заседания чрезвычайного правительственного комитета в связи с произошедшими атаками.