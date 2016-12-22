В Италии после матча «Ювентус»-«Реал» в давке пострадали 600 человек

В Италии в городе Турин в давке пострадали более 600 болельщиков после окончания матча «Ювентус»-«Реал» на лиге Чемпионов. Об этом сообщает Gazzetta Dello Sport.



По данным издания, инцидент произошел на площади Сан-Карло, когда болельщики смотрели матч на большом экране. После того, как матч закончился, толпа начала двигаться, а многие бежали в панике из-за грохота.

Как отмечает издание, неясно, что стало причиной паники. Очевидец рассказал, что один из «мальчиков» запустил петарду и сказал, что это была бомба. По другой версии, упали перила лестницы на подземной парковке.

По данным Gazzetta Dello Sport, люди подумали, что взорвалась бомба, и побежали. Многие падали, отмечает газета. Издание отмечает, что число пострадавших может возрасти. Кроме того, в критическом состоянии находится семилетний ребенок. Как сообщает итальянский телеканал Сorriere, также в тяжелом состоянии находятся 10 человек.



По данным телеканала, паника сначала началась после взрыва петарды, а затем усилилась, когда упали перила на подземной парковке.

В субботу, 3 июня, прошел финальный матч Лиги Чемпионов. По его итогам, «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4-1.