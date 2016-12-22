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СМИ опубликовали фото использованного во время теракта в Лондоне фургона
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СМИ опубликовали фото использованного во время теракта в Лондоне фургона
Общество, 05:05
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СМИ опубликовали фото использованного во время теракта в Лондоне фургона

Телеканал «Би-Би-Си» опубликовал фотографию белого фургона, который, предположительно, был использован во время теракта на Лондонском мосту.

На фото изображен фургон, который стоит рядом с оградой. По данным телеканала, транспортное средство принадлежит компании Hertz, которая занимается прокатом автомобилей.

В субботу, 3 июня, на Лондонском мосту и на рынке Боро были совершены два теракта. По данным полиции, «транспортное средство» въехало в людей на мосту. Ранее СМИ сообщали, что во время атаки был использован белый фургон. По данным правоохранительных органах, на Лондонском мосту погибли «более одного человека». Как сообщили медицинские службы, пострадали 20 человек.

На рынке Боро, как сообщал Скотленд-Ярд, была поножовщина. На место происшествия прибыли полицейские и открыли огонь. Нападавшие ответили им выстрелами.

По данным «Би-Би-Си», полиция разыскивает трех подозреваемых, которые, возможно, вооружены.

Теги: Лондон , Теракт , наезд на людей
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При ночных терактах в Лондоне шесть человек погибли и двадцать пострадали Общество
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