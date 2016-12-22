Мэр Лондона прокомментировал теракты в британской столице
Общество, 04:55
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Мэр Лондона прокомментировал теракты в британской столице
Мэр Лондона Садик Хан осудил теракты в британской столице и назвал их «умышленной и трусливой атакой». Его заявление опубликовано на странице лондонской мэрии в Twitter.
« Мы не знаем всех деталей, но это было умышленная и трусливая атака, которая была направлена против невинных лондонцев и гостей нашего города, в то время как они наслаждались вечером субботы. Нет оправдания такому варварскому деянию», — заявил Хан.
В субботу,3 июня, на Лондонском мосту и на рынке Боро были совершены два теракта. Как сообщили в полиции, на мосту «транспортное средство» въехало в пешеходов. По данным правоохранительных органов, погибли «более одного человека». В британской медицинской службе сообщили, что 20 человек пострадали. По данным СМИ, в толпу въехал белый фургон.
Как сообщает Скотленд-Ярд на своем сайте, на рынке Боро была поножовщина. На место происшествия прибыли полицейские и открыли огонь. Нападавшие им ответили выстрелами. По данным Reuters, был убит один из террористов. Фотографию погибшего человека, на поясе которого были прикреплены емкости, опубликовал «Би-Би-Си».
Как отмечал телеканал, полиция ищет троих подозреваемых, которые, возможно, вооружены.
Российское посольство заявляло, что в результате атак в Лондоне россияне не пострадали.