СМИ сообщили о семи погибших в результате теракта на Лондонском мосту

В результате наезда микроавтобуса на пешеходов на Лондонском мосту погибли более семи человек, пострадали 20 человек. Об этом сообщает The Sun.



По данным издания, нападавших было пятеро. Как рассказал The Sun очевидец, двое из них были застрелены полицией, а трое находятся в розыске. Sun отмечает, что в районе Лондонского моста слышны выстрелы в то время, как полиция ищет подозреваемых.

Как рассказал корреспондент Sun, он увидел мужчину, которого полиция вела в наручниках.

Как сообщала полиция в субботу, 3 июня, «транспортное средство» въехало в толпу на лондонском мосту. По данным правоохранительных органов, погибли «более одного человека».



Кроме того, около рынка Боро неизвестные с ножами нападали на людей, передавал «Би-Би-Си». По данным телеканала, полиция разыскивает трех подозреваемых.



Британские правоохранительные органы признали ЧП на Лондонском мосту и на рынке Боро терактами.



По данным посольства России в Лондоне, в результате серии инцидентов в Лондоне пострадавших среди россиян нет.