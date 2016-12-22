Трамп прокомментировал теракты в Лондоне

США окажут помощь Лондону и Великобритании. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter, комментируя теракты в Лондоне.



«США сделают все возможное, чтобы помочь Лондону и Соединенному королевству. Мы с вами! Храни вас Господь!», — написал Трамп.

Полиция Лондона заявила, что инциденты на Лондонском мосту, на котором «транспортное средство» въехало в толпу, и на рынке Боро, где, по сообщениям СМИ, неизвестные c ножами атаковали прохожих, были объявлены терактами.

По данным правоохранительных органов, на Лондонском мосту погибли более одного человека.



Как сообщало Telegraph со ссылкой на очевидца, неизвестный в капюшоне атаковал ножом прохожего. По данным «Би-Би-Си», злоумышленники совершили нападения на нескольких людей. Телеканал отмечает, что полиция ищет трех подозреваемых, которые, возможно, вооружены.



Посольство России в Лондоне заявило, что в результате терактов в британской столица российские граждане не пострадали.