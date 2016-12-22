Посольство заявило об отсутствии пострадавших россиян при ЧП в Лондоне

В результате трех инцидентов в Лондоне российские граждане не пострадали. Об этом сообщил представитель российской дипломатической миссии, передает «РИА Новости».
«По данным полиции Лондона, пострадавших среди россиян нет, до настоящего времени к нам никто не обращался», — заявил собеседник агента.
В субботу, 3 июня, британская полиция сообщила, что на Лондонском мосту на людей наехало «транспортное средство». Как отметили сотрудники правоохранительных органов, в результате погибли «более одного человека». По данным Telegraph, 20 человек пострадали.
Как отмечает издание со ссылкой на очевидцев, фургон наехал на людей, затем из него вышли два или три человека с ножами.
Полиция Лондона также проверяет инцидент в лондонском районе Воксхолл. Как писало Telegraph, там был задержан один человек. Как сообщили в полиции Twitter, ЧП в Воксхолле была поножовщина, и она не связано с происшествием на Лондонском мосту.
Третий инцидент полиция проверяет на рынке Боро, который находится приблизительно в 300 м. от Лондонского моста. По данным очевидца Telegraph, неизвестный напал с ножом и ранил одного человека. На рынок был отправлен вооруженный наряд полиции.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что серия инцидентов Лондоне рассматривается, как «потенциальный террористический акт», пердает «Би-Би-Си».