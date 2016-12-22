СМИ сообщили о 20 пострадавших в результате ЧП на Лондонском мосту

В результате наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту пострадали до 20 человек. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на очевидца.
Как отмечает издание, белый «фургон» наехал на людей, и ранил 20 человек. По словам еще одного очевидца, он видел мужчину с ножевыми ранениями.
По данным издания, подозреваемых было трое, и они вооружены ножами. Очевидцы рассказали изданию, что видели тела, «лежащие на тротуаре».
Ранее «Би-Би-Си» сообщало со ссылкой на очевидцев, о шести-семи пострадавших. По данным телеканала, на людей наехал микроавтобус, который двигался со скоростью 80 км/ч.
Полиция также проверяет сообщения об инциденте на рынке Боро, который находится приблизительно в 300 метрах от Лондонского моста. По данным «Би-Би-Си», на данный момент полиция разыскивает троих подозреваемых.
Официальных заявлений от правоохранительных органов по поводу ЧП на Лондонском мосту не поступало.